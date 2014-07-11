Messi’nin son tangosu

Dünya Kupası Arjantin ve Almanya arasında oynanacak final mücadelesinin ardından sahibini bulacak. 1986’da kupayı müzesine götüren Arjantin o yıl finalde Batı Almanya’yı mağlup etmiş, bir sonradaki Dünya Kupası finalinde (1990) Batı Almanya, Arjantin’i yenerek kupanın sahibi olmuştu.

Her iki takımda 20 yılı aşkın bir süredir bu anın gelmesini bekliyor ve bu maç kimileri tarafından rövanş mücadelesi olarak görülüyor. Mücadelenin en merak edilen yanı ise Lionel Messi’nin performansı.

1986’da Arjantin’le Dünya Kupası’nı kazanan efsanevi Arjantinli oyuncu Maradona, “Eğer kupayı kazanamazsak Messi’yi suçlamayın” diyerek taraftarları peşin peşin uyarıyor. Marodana’ya göre finalin kaybedilmesi halinde pek çok kişi Messi’yi suçlamaya hazır. Ev sahibi Brezilya’yı 7-1’lik tarihi bir skorla eleyen Almanya, finalin favorisi olarak görülüyor.

Yerel kaynaklara göre, Arjantin’de bir süredir hayat durmuş durumda. Arjantin’in maçları oynandığı sırada sokaklar boş, dükkânlar kapalı ve tüm ülkede tek duyulan ses devlet kanalı tarafından yayınlanan maçın sesi oluyor.

Eğer Messi, Arjantin formasıyla 28 yıl aradan sonra ülkesini Dünya şampiyonu yapabilirse adını efsaneler arasına yazdıracak. Messi, Hollanda’ya karşı oynadığı yarı final maçında 120 dakika boyunca disiplinli Hollanda defansını geçip gol bulamamış, mücadeleyi penaltı atışlarıyla kazanan Arjantin adını finale yazdırmıştı.

Arjantin’e oranla yarı final maçını daha kolay ve daha az güç harcayarak kazanan Alman temsilcisi, final maçına daha diri bir biçimde çıkabilir. Almanya, son üç Dünya Kupası’nda 2 defa yarı final bir defada final oynamış ama kupayı kazanamamıştı.

Almanya Kupayı en son Batı Almanya ismiyle olarak kazandı. Bir sene sonra, 1991’de Doğu Almanya ve Batı Almanya birleşti. Eğer Alman temsilcisi kupayı kazanabilirse Almanya, adıyla kupayı ilk kez müzesine götürecek.