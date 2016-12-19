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Spor

"Messi ile henüz görüşmüyoruz"

Barcelona'da başkan yardımcısı Jordi Mestre, sözleşme görüşmelerini 2017'de yapacaklarını söyledi

19 Aralık 2016 18:54

Barcelona'nın Lionel Messi ile sözleşme yenileyip yenilemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Messi'nin babası Jorge, müzakerelere başlamak için Nou Camp yetkilileri ile görüşmek üzere İspanya'ya geldi. Ancak Barcelona cephesinden gelen son açıklamalar bunu yalanladı. 

Barcelona Başkan Yardımcısı Jordi Mestre, Espanyol ile oynanan ve 4-1 biten derbi maçın ardından konuştu.

Mestre Movistar Plus'a verdiği demeçte, "Henüz Messi ile başlayan bir görüşmemiz yok. Ancak 2017'nin ilk 3 ayında tamamlamayı umuyoruz" dedi.

 

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