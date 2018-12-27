Messi: Ailem her şeyden önce gelir

Yaşadığı şampiyonluklar, kazandığı kupalar ve elde ettiği başarılarla kendisine bir müze kurabilecek Lionel Messi, futbol sevgisini dile getirdi ancak ayrı bir parantez açtı: "Ailem her şeyden önce gelir." Messi, Cristiano Ronaldo ile arasındaki rekabetten seyircinin kârlı çıktığını söylerken, Altın Top için de "Bu sezon adayları gördüğümde kazanamayacağımı anladım" dedi.

Barcelona'nın son 10 yıldaki başarılarında en çok katkısı olan isim Lionel Messi, İspanyol Marca gazetesine konuştu.

Futbolu sevdiğini dile getiren Lionel Messi, daha spesifik bir konuya dikkat çekti ve "Ancak ailem her şeyden önce gelir" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Juventus'a transfer olan Portekizli için konuşan Messi, "Aramızdaki rekabet taraftarlar aftarlar için çok iyi ve yararlıydı" dedi. Ronaldo, bu dönemde 2 Lig ve 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşırken; Messi, Barcelona formasıyla 9 (6'sı Ronaldo Real Madrid'deyken) kez lig şampiyonluğuna ulaştı, kariyerinde de 4 kez Şampiyonlar Ligi kupası kaldırdı.

Ronaldo, 2009'da Real Madrid'e geldikten sonra ikili arasında kıyasıya bir rekabet yaşanmış; iki isim de 5'er kez Altın Top ödülünü kazanmıştı

Luka Modric'in kazandığı 2018 Altın Top ödülüyle ilgili konuşan Messi, "Adayları ilk gördüğümde kazanamayacağımı anladım" diye konuştu.

Barcelona ile bu sezon da üst düzey performans göstermesine karşın Messi, Arjantin ile Dünya Kupası son 16 turunda Fransa'ya 4-3 yenilerek elenmişti.

Messi oylamada, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Ronaldo ve Modric'in gerisinde kalmıştı.