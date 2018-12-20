Meslek liseliler, ahşap oyuncak üretecek

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde bulunan Hacı Sevim Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ahşap oyuncak üretimine geçilecek.

İnegöl Hacı Sevim Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okul-sektör toplantısı gerçekleşti. Toplantıda okul yönetimi ile sektör temsilcileri işbirliğine gidip, ahşap oyuncak üretiminin burada gerçekleşmesi noktasında karara vardı. Toplantıya katılan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, özellikle Çin’den ahşap oyuncak ithalatının da düşeceğini söyleyip, “İnşallah okulumuzda sektör temsilcilerinin de desteğiyle ahşap oyuncak üretimine geçilecek ve çocuklarımız sağlıklı ürünlerle oynayacak. Ahşap oyuncak üretimi okullarımızda gerçekleştirildiğinde hem daha sağlıklı ve hijyenik hem de rekabete açık oyuncaklar üretilebilecek. Üretimin okullarda gerçekleşmesi ile özellikle resmi okullarımızın bu ürünleri almaları kolaylaşacak” diye konuştu.

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