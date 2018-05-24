Meryem Boz Galatasaray'da

TURGUTLU, (DHA)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'ndeki yarışmacı haklarını devretmeye hazırlanan Seramiksan\'ın yıldız voleybolcusu Meryem Boz, yeni sezon öncesi Galatasaray\'a transfer oldu.

Son 2 sezonda baraj etabıyla kümede tutunan Seramiksan\'da görev alan pasör çaprazı Meryem, başarılı performansıyla A Milli Takım\'da da forma giyiyordu. 30 yaşında ve 1.94 boyundaki oyuncu Turgutlulu voleybolseverlerin en sevdiği isimler arasında yer alıyordu. Meryem, 2016\'da Nilüfer Belediyespor\'dan transfer edilmişti.

