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Spor

Meryem Boz Galatasaray'da

TURGUTLU, (DHA) Vestel Venus Sultanlar Ligi'ndeki yarışmacı haklarını devretmeye hazırlanan Seramiksan'ın yıldız voleybolcusu Meryem Boz, yeni sezon öncesi Galatasaray'a transfer oldu

24 Mayıs 2018 15:21

TURGUTLU, (DHA)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'ndeki yarışmacı haklarını devretmeye hazırlanan Seramiksan\'ın yıldız voleybolcusu Meryem Boz, yeni sezon öncesi Galatasaray\'a transfer oldu. 
Son 2 sezonda baraj etabıyla kümede tutunan Seramiksan\'da görev alan pasör çaprazı Meryem, başarılı performansıyla A Milli Takım\'da da forma giyiyordu. 30 yaşında ve 1.94 boyundaki oyuncu Turgutlulu voleybolseverlerin en sevdiği isimler arasında yer alıyordu. Meryem, 2016\'da Nilüfer Belediyespor\'dan transfer edilmişti.
 

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