Merve Boluğur’dan Emre Kaya açıklaması

Şarkıcı Emre Kaya ile oyuncu Merve Boluğur, birlikte objektiflere poz verdi. İkili arasındaki aşk dedikoduları kafaları karıştırırken, Kaya sessiz kaldı. Merve Boğulur ise “Aşk yok, iş var” ifadelerini kullandı.

Sık sık birlikte görüntülenen Emre Kaya ile Merve Boğulur çifti, yine bir mekan çıkışı objektiflere yakalandı. Emre Kaya, yine sessizliğini korurken, Merve Boluğur, “İlişki yok, iş var” dedi.

Boluğur, Emre Kaya’nın başarılı çalışmalarından söz ederek, onunla müzikle alakalı çalıştıklarını söyledi.

Emre Kaya sessiz kaldı

Birbirlerini daha iyi tanıyıncaya kadar temkinli davranarak aşkı inkar ettiği ileri sürülen Boluğur, “Aşk varsa var derim beni tanırsınız” diye konuştu. Geçtiğimiz aylarda ‘Tebessüm’ ile müzik kariyerini sürdüren Emre Kaya’nın sessiz kalması da dikkatlerden kaçmadı.

Özel hayatıyla gündeme gelmek istemeyen Emre Kaya’nın hazırlıklarını sürdürdüğü arabesk albüm için stüdyoda sabahladığı konuşuluyor. Şarkıcının, Orhan Gencebay’dan Müslüm Gürses’e, Yıldız Tilbe’den Kibariye, İbrahim Tatlıses ve Hakan Altun’a kadar arabesk müziğin duayenlerinin seslendirdiği birbirinden değerli eserlerin yer aldığı ‘Usta Şarkılar’ albümünün piyasaya çıkmak için gün saydığı öğrenildi. (DHA)