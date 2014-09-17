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Mersin'de Suriyeliler üniversite açtı

Mersin’de Suriyeliler tarafından Academit Medikakent Üniversitesi açıldı. 7 bölümü olan Üniversitesi eğitimine 27 Eylülde başlayacak

17 Eylül 2014 21:33

120 Bin Suriyelinin yaşadığı Mersin’de İlkokul, Ortaokul ve Lise okullarının ardından bu kez Suriyeliler üniversite de açtı. Mersin’in merkez Yenişehir ilçesinde Academit Medikakent Üniversitesi açıldı. Konuyla ilgili konuşan Üniversitenin sahibi Kenan Nacari, “Medikakent Eğitim Kurumları bünyesinde Academit Medikakent Üniversitesi’ni yeni açtık.  Suriye’de yaşanan savaşta 2 milyon Suriyeli eğitiminden oldu. Bizde insanlarımız daha çok mağdur olmasınlar diye Üniversite de açtık. Üniversite dışında anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseyi 13 Ağustos 2013’te açtık.  Eğitim kurumlarımızda toplam 1200 öğrenci eğitim görmekte. Çoğu Suriyeli olmak üzere Filistinli ve Irak vatandaşı öğrencilerimiz.  Üniversiteyi ve diğer okulları açarken Türkiye devleti bizi destekledi. Herhangi bir engelle karşılaşmadık.  Ama matematik kitapları konusunda sorun yaşıyoruz. Devlet bize kitap vermedi, söz verdi ama daha bir gelişme yok. Eğitim dili İngilizce olan üniversitemizde Tıp, Diş Hekimliği, Mimarlık, İşletme,  Eczacılık olmak üzere toplam 7 bölümümüz var. Bu bölümlerde 69 öğrencimize 7 öğretmenimiz ders verecek. 27 Eylülde eğitim hayatına başlayacak olan üniversitemiz cumartesi ve Pazar günleri açık olmayacak” dedi.

Tıp Fakültesi’nden mezun olmak için 5 yıl okumak gerektiğini diğer bölümlerde ise 4 yıl olduğunu anlatan Nacari, “ Kayıtlarımız ücretlidir. Tıp Fakültesi için yıllık 4 bin Euro alıyoruz. Diğer bölümler için ise 3 bin Euro alıyoruz. Üniversitemizi 97 ülke tanıyor” diye konuştu.

 

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