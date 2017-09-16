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Ekonomi

Mersin'de pitaya hasadına başlandı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde 'Ejder meyvesi' olarak bilinen tropikal pitaya hasadına başlandı

16 Eylül 2017 15:12

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Erdemli İlçesi\'nde \'Ejder meyvesi\' olarak bilinen tropikal pitaya hasadına başlandı.
Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, pitayanın hasat edildiği Kocahasanlı Mahallesi\'ndeki seraya giderek üreteci Gani Yıldız ile birlikte incelemelerde bulundu. Oda Başkanı Şahin, ilçede yaklaşık 5 yıl önce dikime başlandığını ve meyveye ilginin hızla arttığını söyledi. Oda olarak üreticileri çeşitliliğe yönlendirdiklerini belirten Şahin, \"Meyvelerin zenginleştirilmesi açısından üreticilerimize tavsiye ediyoruz. Ejder meyvesi gibi tropik meyveler piyasalarda az bulunmasına rağmen büyük ilgi görüyor. Tüm çiftçilerimize bu ürünü tavsiye ederken meyvenin mutlaka tadılmasını istiyoruz\" dedi. 3 yıl önce 1 dönüm serasında yetiştirdiği patlıcanların para etmediğini görerek yerine pitaya ektiğini belirten Gani Yıldız, içi beyaz olanların tanesinin 16, kırmızı olanların fiyatının ise 20 liradan dalında alıcı bulduğunu söyledi. Yıldız, \"Denemek için diktiğimiz ejder meyvesini artık bundan sonra çoğaltacağız. Bu meyvenin masrafı yok denecek kadar az, diğer üreticilerimizi de bu üründen dikmeye çağırıyoruz\" diye konuştu.

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