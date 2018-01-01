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Mersin'de ocakta deniz keyfi

Ali Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde yaşayanlar ve tatilciler, hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu yeni yılın ilk gününde, Kızkalesi sahilinde denize girdi

01 Ocak 2018 20:29

Ali Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Erdemli ilçesinde yaşayanlar ve tatilciler, hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu yeni yılın ilk gününde, Kızkalesi sahilinde denize girdi.
Erdemli\'nin tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi\'ne yeni yıl tatiline gelenler ve ilçede yaşayanlar, hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu yeni yılın ilk gününde deniz keyfi yaptı, güneşlendi. Yılın 300 günü güneş gören Kızkalesi\'nde bazı kişiler de sahilde yürüyüş yapıp, fotoğraf çektirdi.
Türkiye\'nin farklı bölgelerinden yılbaşı tatili için gelen vatandaşlar, \"Kızkalesi çok güzel, burada olmaktan çok mutluyuz. Güneş adeta burada devamlı doğup gülüyor. Kızkalesi\'ni çok sevdik. Tekrar tatil için buraya geleceğiz\" ifadelerini kullandı.
Mersin Turizm İşletmecileri Derneği Onursal Başkanı turizmci Mustafa Kale ise \"Bölgemizde havanın çok güzel olması, çevre illerden gelen tatilcilerin denize girmesine neden oluyor. Bu da bizi gerçekten mutlu ediyor. Ülkemizin birçok yerinde kar kış yaşanırken, Kızkalesi\'nin mavi bayraklı plajında insanların denize girmesi, Mersin\'de turizmin yılın her döneminde yapılabileceğinin bir göstergesidir\" diye konuştu.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü\'nün verilerine göre, bugün kentte en düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık 20 derece olarak belirlenirken, yarın da havanın güneşli olacağı bildirildi.
FOTOĞRAFLI

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