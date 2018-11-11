Mersin'de kaza: 2 ölü

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN\'de kamyona arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün sabahın erken saatlerinde TEM Otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Adana\'nın Pozantı ilçesinden Mersin\'in Tarsus ilçesine doğru giden İrfan Elmaser yönetimindeki 31 ZK 031 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Kadir Pamukçu yönetimindeki 03 FZ 947 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, kamyonetteki Osman Elmaser ile soyadı belirlenemeyen Ercan isimli kişi öldü, sürücü İrfan Elmaser ise hafif yaralandı.

Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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