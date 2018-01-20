Mersin'de karnabahar tarlada kaldı

Ali Rıza EREN/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Silifke ve Erdemli ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde milyonlarca karnabahar tarlada kaldı.

Erdemli\'ye bağlı Kızkalesi, Silifke\'nin Hüseyinler ve Cambazlı Mahalleleri ile kent genelinde karnabahar üreten çiftçiler, ürünlerine müşteri çıkmayınca perişan oldu. Karnabahar tane maliyetinin fide, ilaçlama, gübre, sulama, ulaşım, mazot ve işçilik ile 75-80 kuruşu bulduğunu anlatan çiftçi Selim Kömürcü, karnabaharın bırakın maliyetine satışını, yüzüne bakanın olmadığını söyledi. Çaresiz durumda olduklarını belirten Kömür, şöyle dedi:

\"Domates ektik; zarar. Salatalık ektik; zarar. Benim 10 bin adet ekili ürünüm var. Bölgemizde milyonlarca karnabahar tarlada kaldı. Bunları tarlada bırakma şansımızda yok. Tarlayı boşaltmamız lazım, bu da ayrı bir maliyet. Ne olacak halimiz hep zarar, hep zarar. Çoluk çocuk ne yer ne içeriz, biriken borçları nasıl öderiz? Bu yaşıma geldim ekili alanlarımızı gezen bir yetkili göremedim.\"

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