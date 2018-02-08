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Mersin'de erik ağaçları çiçek açtı

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN’de örtü altı üretimin merkezi olan Silifke ilçesinde erik ağaçları çiçek açtı

08 Şubat 2018 16:47

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN’de örtü altı üretimin merkezi olan Silifke ilçesinde erik ağaçları çiçek açtı.
Çiçek açan örtü altıdaki erik bahçelerinde inceleme yapan Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkan Vekili Mustafa Göktaş, ağaçlarının çiçek açmasıyla baharı hissetmeye başladıklarını söyledi. Göksu Vadisi köylerinde örtü altında yaklaşık 100 hektarlık arazi, açık alan ile birlikte 800 hektarlık arazide 8 bin ton civarında ürün rekoltesi beklediklerini belirten Göktaş, \"Örtü altına aldığımız erik bahçelerinde ağaçların çiçek açması bizi oldukça sevindirdi. Örtü altına almakla 15-20 günlük bir erkencilik sağlamaktayız. Açık alanda nisan ayının ilk haftasında çıkardığımız turfanda eriğimizi örtü altı ile birlikte mart ayının yarısına doğru çıkarıyoruz. Örtü altında yaklaşık 100 dönümlük arazi, açıkla beraber 800 hektarlık arazide 8 bin ton civarında ürün rekoltesi bekliyoruz\" dedi.
Erik üreticisi Faruk Doğan ise, ağaçların geçen yıla göre erken çiçek verdiğini ifade ederek, \"Keben Mahallesi\'ndeki 5 dönümlük açık alandaki erik bahçemizi örtü altına aldık. Mart ayında hasadımızı bekliyoruz. İnşallah ürünlerimiz bereketli olur\" diye konuştu.

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