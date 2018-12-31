Mersin'de DEAŞ operasyonu

MERSİN, (DHA) - MERSİN’de polis ekiplerinin yeni yıl öncesi yaptığı operasyonda, DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin kentte yılbaşı kutlamaları ve alışveriş merkezlerine yönelik eylem hazırlığında olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, düzenlediği operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürerken, operasyon yapılan adreslerde çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.