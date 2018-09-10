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Spor

Mersin İdmanyurdu moralli başladı 

Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN,(DHA) - MERSİN'i uzun yıllar üst liglerde temsil ettikten sonra borçları nedeni ile Süper Amatör Lig'e düşürülen Mersin İdmanyurdu, 55 yıl aranın ardından çıktığı amatör ligdeki ilk maçında rakibini 1-0 mağlup ederek sezona moralli

10 Eylül 2018 15:39

Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN,(DHA) - MERSİN\'i uzun yıllar üst liglerde temsil ettikten sonra borçları nedeni ile Süper Amatör Lig\'e düşürülen Mersin İdmanyurdu, 55 yıl aranın ardından çıktığı amatör ligdeki ilk maçında rakibini 1-0 mağlup ederek sezona moralli başladı.
15 takımlı Süper Amatör Lig\'in ilk karşılaşmasında Toroslar Suni Çim Saha\'da Yolspor\'a konuk olan Mersin İdmanyurdu, Erdi\'nin ayağından bulduğu gol ile mücadeleden 3 puanla ayrıldı. \'Sokakta oyna, kaldırımda destekleyelim\' söylemini hayata geçiren taraftar grubu Kırmızı Şeytanlar da 90 dakika boyunca takıma destek verdi. Müsabaka sonrasında büyük mutluluk yaşayan kırmızı-lacivertli futbolcular, sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.
55 yıl sonra ilk kez amatör ligde bir maça çıktıklarını dile getiren Mersin İdmanyurdu Başkanı Halil Türer, \"Zor bir süreçten geçiyoruz. İlk maçımızda iyi oynayıp kazandık. İlerleyen haftalarda da performansımızı artırarak önce Bölgesel Amatör Lig\'e (BAL) oradan da 3\'üncü Lig\'e çıkmayı amaçlıyoruz. Zor günler bizi bekliyor ama inancımız tam. Mersinimizi ve Mersin İdmanyurdumuzu el birliği ile hak ettiği yere taşıyacağız\" dedi.
Mersin İdmanyurdu ligin 2\'inci haftasında Ormanspor ile karşılaşacak.
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