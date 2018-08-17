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Spor

Mersin İdmanyurdu 93 yaşında

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) Mersin'i uzun yıllar üst liglerde temsil ettikten sonra yaşanan ekonomik kriz sonrası Süper Lig'den Süper Amatör Lig'e kadar düşen Mersin İdmanyurdu'nun 93'üncü kuruluş yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlandı

17 Ağustos 2018 12:55

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

Mersin\'i uzun yıllar üst liglerde temsil ettikten sonra yaşanan ekonomik kriz sonrası Süper Lig\'den Süper Amatör Lig\'e kadar düşen Mersin İdmanyurdu\'nun 93\'üncü kuruluş yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlandı.
Adnan Menderes Bulvarı\'ndaki Mersin İdmanyurdu Meydanı\'nda bir araya gelen taraftarlar, Kırmızı-lacivertliler için yaktıkları meşalelerle geceyi gündüze çevirdi. Bir ağızdan marşların okunup tezahüratların yapıldığı kutlama programında açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Halil Türer, \"Mersin İdmanyurdu\'nun ne kadar zor bir durumda olduğunu herkes biliyor. Bu sürecin içerisinde kulübün kapanmadığını, taraftarın kendisini terketmediğini, takımın yaşadığını ve yaşatılmaya çalışıldığını herkes görsün diye alanlardayız\" dedi.
Bundan sonraki süreçte taraftarla bütünleşerek kulübü ayağa kaldırmak istediklerinin altını çizen Türer, \"Belediyemiz ile valiliğimiz, saha ve tesis konusunda bizlere yardımcı oluyorlar ama geçmiş dönemlerde kalan borçların ödenmesi ile ilgili hiçbir destek alamadık. Zaman içerisinde olacağını ümit ediyorum. Kimseden bir gün içerisinde bize para vermelerini beklemiyoruz. Herkes bizim birşeyler ortaya koyup takımı tekrar ayağa kaldırdığımızı gördüğünde, yanımıza geleceklerini düşünüyoruz\" diye konuştu.

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