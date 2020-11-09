Mersin'de kreşte çocuğa şiddet iddiası

Mersin’de yaşayan sağlık çalışanı Ayşegül E., Oyun Koleji’ndeki Derya ismindeki kreş öğretmeninin 4 yaşındaki oğluna şiddet uyguladığını iddia etti.

Annenin şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı.

"Çocuğumun psikolojisi alt üst oldu"

Bianet'ten Evrim Kepenek'in haberine göre olay geçen hafta yaşandı.

Ayşegül E. oğlunun 1 aydır kreşe gittiğini, 2 haftadır davranışlarında değişiklik gözlemeye başladığını anlattı. Ayşegül E.,“ Geçen Çarşamba akşamı ‘Anne bana Derya öğretmen terlik attı ama ben kendimi korudum’ dedi. Bunun üzerine okula e-posta attım. Kamera görüntülerini izlemek istediğimi söyledim. Sözlü tartışmanın ardından kendi istedikleri bir yerden ve saat aralığından görüntü izletebileceklerini söylediler. Mecburen kabul ettim. Ancak, izletilen görüntüde de aynı öğretmen başka bir çocuğu kolundan tutup yere atıyordu. Buna tepki gösterince okulun yetkisi, ‘Size ne bu sizin çocuğunuz değil’. Ben o zaman daha da sinirlendim. Aynı gün Mezitli’de bulunan karakola gittim, suç duyurusu yaptım. Ertesi gün psikolog ve avukat eşliğinde çocuğumun ifadesi alındı" dedi.

"okul müdürü beni tehdit etti"

Çocuğunun psikolojisinin olumsuz etkilendiğini anlatan Ayşegül E., “Oğlum çok güvensiz oldu. Sürekli olarak ‘Beni dövmeyin, yapmayın’ diyor. Savcılığın konuya dair okuldan kamera görüntülerini istediğini öğrendik. Ben tek başıma bir anneyim. Okul müdürü beni, sözlü olarak tehdit de etti. Ben hukuki olarak haklarımı arayacağım. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağım. Sağlık çalışanıyım ben müdür bana ‘Doktorlar sürülüyor’ gibi cümleler söyledi. Yani sessiz kalmamı istiyorlar. Kalmayacağım" diye konuştu.

Öte yandan, şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenin ve okul müdürünün ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Bianet'in ulaştığı okul yöneticisi ve kurucusu Ufuk Akbıyık, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve hukuki süreç başlatacaklarını söyledi; "ellerinde tek bir delil yok” dedi.