Mersin'de kadın cinayeti: Metin Masat, Feriha Temiz'i silahla vurarak öldürdü

Mersin'de Metin Masat, tartıştığı Feriha Temiz'i silahla vurarak öldürdü.

Masat aynı silahla yaşamına son verdi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırılırken, olay yerinde 9 boş kovan bulundu. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (İHA)