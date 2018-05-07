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Mermer işçisi ölümden dündü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Honaz ilçesindeki mermer ocağında çalışırken ayağının altındaki mermer bloğunun kırılmasıyla dengesini kaybedip, 5 metreden düşen işçi Fikret Akyüz (49), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

07 Mayıs 2018 17:11

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Honaz ilçesindeki mermer ocağında çalışırken ayağının altındaki mermer bloğunun kırılmasıyla dengesini kaybedip, 5 metreden düşen işçi Fikret Akyüz (49), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, bugün saat 10.00 sıralarında, Kocabaş Mahallesi\'ndeki bir mermer ocağında meydana geldi. Ocakta mermer kesimi yapan Fikret Akyüz, ayağının altındaki mermer bloğunun kırılması sonucu dengesini kaybederek, yaklaşık 5 metre yükseklikten yere düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'ndan kurtarma ekibi gönderildi. Vücudunda çeşitli kırıklar olan Akyüz, itfaiye ekipleri tarafından ocaktan çıkarıldıktan sonra ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akyüz\'ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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