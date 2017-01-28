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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan kur açıklaması

TCMB sıkı para politikası duruşuna devam ediyor

28 Ocak 2017 00:42

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sıkı para politikası duruşunu devam ettirdiğini ve buna bağlı olarak kurlardaki oynaklığın azaldığını bildirdi. TCMB'nin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlara göre, 10 Ocak'ta yüzde 8,3 seviyesinde olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, uygulanan sıkı para politikası ile 27 Ocak itibarıyla yüzde 10,3'e yükseldi.

TL depo karşılığı döviz depo ihalelerine devam edildiğini de aktaranTCMB, uygulanan sıkı duruş ile kur oynaklığının yüzde 24'ten yüzde 18 seviyelerine kadar gerilediğini ifade etti. Ayrıca Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) getiri eğrisinin de yataylaştığını kaydeden TCMB, 5 yıl vadeli tahvil faizi ile BIST gecelik bankalararası repo kapanış faizi farkının 12 Ocak'ta bu yana hızla gerilediği vesıfıra yaklaştığını bildirildi.

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