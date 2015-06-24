Merkel'in Yunanistan sınavı



Yunanistan'ın borç krizinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'in izlediği tutum kimi zaman eleştiriliyor, kimi zaman da göklere çıkarılıyor. Ünlü Alman filozof Jürgen Habermas Merkel'in Yunanistan politikasını doğru bulmayanlardan. Habermas daha da ileri giderek, Almanya Başbakanı'nın krizin sorumluları arasında yer aldığını ve Yunan ekonomisinin düze çıkmasını değil, sadece bu ülkeye yatırım yapmış olanların çıkarlarını düşündüğünü öne sürüyor.

Jürgen Habermas'ın ‘Süddeutsche Zeitung' gazetesinin internet sitesi için kaleme aldığı değerlendirme, siyasi birlik olmadan para birliğine geçilmesinin AB yapısının ne kadar çarpık olduğunu yansıttığı, cümlesiyle başlıyor.

Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Para Birliğinin çarpıklığından kaynaklanan krizlere kuralları çiğneyerek tepki gösterilmesine yeşil ışık yaktığını vurgulayan filozof Habermas, bankalar birliği, mali birlik ve ekonomik birlik sağlanmadan mali egemenliğin korunamayacağını ve demokrasinin sadece dekorasyon olmadığını göstermek için para birliğinin siyasi birlikle tamamlanması gerektiğini yazıyor. Habermas'ın Merkel'i sorumlu tutarak, “Sadece kendi seçmenlerini düşünen hükümet liderlerinin zaruri ekonomik, mali ve sosyal reformlar üzerinde anlaşmaları beklenemezdi.

Almanya Başbakanı Merkel 2012 yılında Yunanistan'dan alacağı olan yatırımcının çıkarlarını borç tıraşından daha fazla gözettiği için kriz yeniden nüksetti" cümleleriyle düşüncelerini ifade ediyor.

‘Neo liberalizmin gereği yapılıyor'

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yardım programına ortak ettiği Uluslararası Para Fonu'nun görevi küresel finans sistemine istikrar kazandırmak olduğu için kreditörlerin ve özellikle de kurumsal yatırımcının çıkarlarını korumaya çalıştığı eleştirisi yapan filozof, "Tasarruf programının yıkıcı sosyal sonuçlarına rağmen politikanın piyasa şartlarına uydurulması nedeniyle neo liberal kemer sıkma politikaları Alman hükümet temsilcilerinin de onayını buluyor" diyor.

Schmidt'ten Merkel'e övgü

Jürgen Habermas'ın Yunanistan politikası yüzünden eleştirdiği Almanya Başbakanı Angela Merkel'e eski başbakanlardan Helmut Schmidt sahip çıktı. 96 yaşındaki Schmidt, haftalık Die Zeit gazetesi için kaleme aldığı makalede, Merkel'in borç krizinde Almanya'ya verilen liderlik rolünü büyük dikkatle kullanarak diğer ülkeleri karşısına almamayı başardığını ifade etti.

Schmidt krizin çözümü için milyarlarca euroluk yatırım programı hazırlanması ve programın büyük bölümünün Almanya, Fransa, İngiltere ve İskandinav ülkeleri tarafından finanse edilmesi gerektiğini yazdı. Helmut Schmidt, Yunanistan'ın borçlarının kısmen silinmesi gerektiğini de vurguladığı makalesinde, “Avrupa Marshall planı hazırlayıp Yunanistan'ın sadece kâğıt üzerinde duran ve hiçbir zaman ödeyemeyeceği borçlarını olduğu gibi bırakmak olmaz” cümlesine yer verdi.