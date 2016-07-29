Merkel'in terörle mücadele planına muhalefetten tepki



Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Berlin'de düzenlediği basın konferansı sonrasında hükümetin izlediği mülteci politikası muhalefet tarafından eleştirildi. Yeşiller partisi eş başkanı Cem Özdemir kaçış nedenleriyle mücadelenin lafta kaldığını söyledi.

Sol Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch iltica nedenleriyle mücadelede anlaşmazlıkların giderilmesine ve ekonomik kalkınmanın teşvikine önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Würzburg ve Ansbach'taki saldırılar nedeniyle baskı altına giren Başbakan Angela Merkel basın konferansı sırasında genç mültecilerin radikalleşmesini önlemek için ‘erken uyarı sistemi' geliştirmek gerektiğini söyledi.

Cem Özdemir Funke medya grubuna verdiği demeçte Halep'te yüz binlerce sivilin kuşatıldığını hatırlattı ve “Bu büyük sefalet dünyanın gözünden kaçıyor. Angela Merkel insani felaketlere değinmedi”, dedi. Yeşiller Partisi lideri ‘devletler topluluğunun, Avrupa'nın ve Almanya'nın varlık gösterememesinden utanç duyduğunu', belirtti. Dietmar Bartsch da ARD televizyonuna yaptığı açıklamada kaçış nedenleriyle mücadeleye önem verilmediğini, belirtti.

İç güvenlik ve ordu

Başbakan Merkel'in basın konferansında sıraladığı önlemler arasında mülteci adaylarının sınır dışı edilmesinin kolaylaştırılması, büyük terör saldırılarında orduya iç güvenlik görevi verilmesi ve güvenlik birimlerine personel ve donanım takviyesi yapılması da bulunuyor. Daha önce de Federal Polis Teşkilatı'na 3 bin personelin daha alınması kararlaştırılmıştı.

Yeşiller Partisi'nin Federal Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter, Başbakan Merkel'in terör tehlikesiyle mücadele önerilerinin yetersiz kaldığını söyledi. Hofreiter ‘Passauer Neue Presse' gazetesine verdiği demeçte. ‘Angela Merkel'in nasıl bir politika izleyeceğini açıklama ve kamuoyuna açık bir mesaj verme fırsatını kullanamadığını', belirtti.

Sol Parti Meclis Grup Başkanı Bartsch, Başbakan Merkel'in terör tehlikesiyle mücadele programını anlatırken son derece ‘muğlak' ifadelere yer verdiğini söyledi. Ordunun iç güvenliği sağlamakla görevlendirilmesini ret eden Bartsch onun yerine polis gücünün arttırılması gerektiğini dile getirdi.

Başbakan Angela Merkel, yasama tatili sonrasında verdiği geleneksel basın konferansını Almanya'daki şiddet olayları nedeniyle öne almıştı.