Merkel'in partisinde kongre günü



Alman koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) yıllık genel kongresi bugün Karlsruhe'de başlıyor.

Gündemin önemli maddelerini Başbakan ve parti genel başkanı Angela Merkel'in delegelere hitaben yapacağı konuşma ile mülteci ve iltica politikaları oluşturuyor.

Parti yönetim kurulunun mülteci politikasıyla ilgili karar önerisi bin dolayındaki delegenin oyuna sunulacak.

Parti yönetimi mülteci sayısının ‘hissedilir sayıda' azaltılmasından yana çıkıyor.

Salı gününe kadar devam edecek olan parti konferansında CDU bünyesindeki reformlar ve göç politikası da tartışılacak.