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Dünya
Deutsche Welle

Merkel'in mülteci önerisine Fransa'dan ret

Almanya Başbakanı Merkel, mülteci kontenjanı oluşturulması önerisi nedeniyle Avrupa'da giderek yalnızlaşıyor. Fransa da Merkel'in önerisine karşı çıktı.

13 Şubat 2016 18:03


Münih Güvenlik Konferansı nedeniyle Almanya'da bulunan Fransa Başbakanı Manuel Valls, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in mültecilerin Avrupa Birliği ülkelerinde dağıtılması için kontenjan oluşturulması önerisini geri çevirdi.

Sabit dağıtım mekanizmasının hayata geçirilemeyeceğini savunan Valls, 160 bin mültecinin dağıtılması yönünde daha önce alınan karara bağlı kalınmasını istedi.

Avrupa Birliği'nin "Daha fazla mülteci kabul etmiyoruz" mesajı göndermesi gerektiğini belirten Fransa Başbakanı, "Alınan kararları hayata geçirme vakti gelmiştir. Kayıt merkezleri, dış sınırların korunması ve diğerleri" şeklinde sözlerini sürdürdü. Valls, Fransa'nın 160 bin mülteciden 30 binini kabul etme sözü verdiğini, ancak daha fazlasını kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Fransa Başbakanı, mülteci krizinin 18-19 Şubat tarihlerinde düzenlenecek AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinde görüşüleceğine de işaret etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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