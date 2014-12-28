'Merkel'in de payı var'



Almanya'nın eski İçişleri Bakanı Hans Peter Friedrich Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada “Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar” (Pegida) hareketi ve sağ popülist “Almanya İçin Alternatif” (AfD) partisinin güçlenmesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de payı olduğunu savundu.

Eski Federal İçişleri Bakanı, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin muhafazakar kesimin görüşlerini savunması gerektiğine dikkat çekti. "Nükleer enerjiden plansız programsız bir şekilde vazgeçilmesi ve çifte vatandaşlığın kabul edilmesi gibi konuları göz önünde bulundurun" diyen Friedrich "anketlerin bu adımların kısa vadede başarılı olduğunu gösterdiğini ancak uzun vadede bu gibi adımların halkın bölünmesi ve güçsüzleşmesine neden olacağını" ifade etti.

Hans Peter Friedrich Pegida hareketiyle ilgili olarak "Sanırım geçmişte vatandaşlarımızın ve ulusumuzun kimliği konusunda pervasızca davrandık" dedi ve bunun Hristiyan Sosyal Birlik Parti (CSU) için de değişmesi gerektiğini belirtti.

Hristiyan Demokratların partiler arasındaki yerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kaydeden Friedrich, bu bağlamda federal düzeyde muhafazakar, orta ve işçi sınıflarıyla ilgi görüşlerin açık olarak ortaya koyulmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Bu grupların Hristiyan Birlik tarafından temsil edilmediklerini, kendilerinin burada yeri olmadıklarını düşünmelerinin "tehlikeli" olduğunu belirten Friedrich, aksi halde AfD'nin ölümcül bir tehdide dönüşebileceğini belirtti.