Merkel'i zora sokan seçim

Almanya Başbakanı Angela Merkel Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yapılan seçimlerde partisinin yüzde 4 oy kaybına uğrayarak yüzde 19 oranında oyla seçimlerden üçüncü parti olarak çıkmasının sorumluluğunu üstlendi.

Merkel CDU'nun, Federal hükümetin izlediği mülteci politikası nedeniyle oy kaybına uğradığı eleştirilerine yanıt verdi. Merkel "Mülteci politikasında alınan kararların doğru olduğuna inanıyorum. Şu an yapmamız gereken, seçmenlerin güvenini yeniden nasıl kazanacağımıza kafa yormaktır" dedi.

Başbakan Merkel, önümüzdeki yıl yapılacak genel seçimlerde yeniden başbakanlığa aday olup olmayacağı yönündeki bir soruya ise "Adaylık konusundaki kararımı zamanı geldiğinde vereceğim." yanıtını verdi.

CDU Genel Sekreteri Peter Tauber, seçim sonuçlarını "Çok acı" diye nitelendirirken, partinin iç politika uzmanlarından Wolfgang Bosbach, CDU'nin Almanya için Alternatif'in gerisinde kalıp üçüncü parti olmasını "tarihi bir an" diye tanımladı.

Merkel'ın izlediği mülteci politikasını uzun süredir eleştiren kardeş Hristiyan Sosyal Birlik cephesinden de eleştiri geldi.

Bavyera Eyaleti Maliye Bakanı Markus Söder, Berlin'de ciddi bir politika değişikliği yapılması gerektiğini savunurken, CSU'lu bazı milletvekilleri sonuçların vatandaşların Merkel'in mülteci politikasından memnun olmadığını gösterdiğini dile getirdi.

Eyalet seçiminde yüzde 5 oy kaybına rağmen yüzde 30.6 oranında oyla sandıktan yine birinci parti olarak çıkan Sosyal Demokrat Parti de sonuçları Merkel açısından değerlendirdi.

Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin Genel Sekreteri Katarina Barley, "Merkel'a mülteci politikasında yöneltilen eleştiriler yeni değil. Federal düzeyde de mülteci sorunu konusunda Merkel'in dediği gibi 'Başaracağız' deyip beklemenin mümkün olmadığını söylüyoruz. Angela Merkel işte tam da bunu yapıyor" dedi.

Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemirse, bütün siyasi partilerin Almanya için Alternatif'e (AfD) seçmen kaptırdığını söyleyerek, sorumluluğun tamamen Merkel'a yüklenmesinin çok basit bir çözüm olacağını belirtti.

Özdemir, "Mülteci politikası konusunda hepimiz böyle olmasını istedik. O zaman herkes bu konuda üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeli" dedi. Özdemir'in partisi Yeşiller seçimlerde yüzde 5 barajının altında kalarak, meclise giremedi.

Bu seçimlerin en çok kazanan partisi ise İslam ve yabancı karşıtı politikalarıyla dikkat çeken, sağ popülist Almanya için Alternatif oldu.

Parti Mecklenburg-Vorpommern'deki seçim kampanyalarında halkın mültecilere ve İslama dair korkularını körüklediği gerekçesiyle eleştirilmişti.

AfD yüzde 20.8 oy oranıyla ilk kez burada meclise girdi ve Sosyal Demokratların ardından ikinci büyük güç oldu.

Partinin Genel Başkanı Frauke Petry, bütün partilerden seçmenlerin kendilerine oy verdiğini söyleyerek, "Vatandaşlar artık eski halk partilerine güvenmiyor" dedi.

Partinin eyalet seçimlerindeki adayı Leif-Erik Holm ise "Belki de bu sonuçlar Merkel'in başbakanlığının sonunun başlangıcıdır" diye konuştu.

Alman basını seçimleri Merkel'in geleceği ve önümüzdeki yıl yapılacak genel seçimler açılarından yorumladı.

Tagesspiegel AfD'nin yükselişinin CDU, SPD, Yeşiller ve Sol Parti için bir tokat olduğu yorumunu yaparken, Berliner Zeitung AfD'nin seçmenleri sadece yabancı düşmanlığını kullanarak kazandığını kaydetti.

Gazeteye göre diğer siyasi partileri protesto eden seçmenlerin tercihi AfD oldu. Badische Neuste Nachrichten, Mecklenburg-Vorpommern seçimlerinin siyasi parti yönetimleri için bir uyarı olması gerektiğini belirtti. Alman basını ayrıca yorumlarda, AfD'nin dışlanmasının çözüm olmayacağını, siyasi partilerin seçmenleri inandırıcı politikalarla yeniden kazanabileceğini ifade etti.