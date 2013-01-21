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Dünya

Merkel'e seçim darbesi

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde yapılan Eyalet Meclisi seçimlerini Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller koalisyonu kazandı

21 Ocak 2013 11:41

Almanya'da genel seçimlerin provası olarak gösterilen Aşağı Saksonya eyaletindeki meclis seçimini Başbakan Merkel'in partisi kaybetti. Seçimi Sosyal Demokrat ve Yeşiller koalisyonu sadece 1 sandalyeyle kazandı.
 
Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde yapılan Eyalet Meclisi seçimlerini Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller koalisyonu kazandı.

Aşağı Saksonya'daki seçimde, Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller koalisyonu 1 puanlık farkla Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ve Hür Demokratlar koalisyonunun önüne geçti.

Merkez sol oyların yüzde 46'sını, merkez sağdaki Hristiyan Demokratlar ve Hür Demokratlar da oyların yüzde 45'ini aldı. Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi yüzde 36 ile en fazla oyu almasına rağmen, seçimi Sosyal Demokrat-Yeşiller koalisyonuna karşı kaybetti. Sosyal Demokrat Parti seçimde yüzde 32.6 ve Yeşiller de yüzde 13.7 oranında oy aldı.

Aşağı Saksonya eyaleti parlamentosunda, Sosyal Demokrat-Yeşiller koalisyonu sadece bir milletvekili fazlasıyla iktidar oldu. Aşağı Saksonya'yı daha önce Merkel'in pardisi Hristiyan Demokrat Birlik-Hür Demokrat koalisyonu yönetiyordu.

 

Genel seçimler için prova

 

8 milyon kişinin yaşadığı Aşağı Saksonya'daki seçimler, Eylül ayında yapılacak genel seçimlerin provası olarak görülüyordu.

Almanya'da 3. kez başbakanlık için yarışmaya hazırlanan Angela Merkel'i genel seçimlerde zorlanabileceği yorumları yapıldı.

Almanya'da geçtiğimiz yıl yapılan eyalet seçimlerinin hemen hemen hepsini Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi kaybetmişti.

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