Merkel'e seçim baskısı

Alman Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) seçim yılında anketlerdeki puanını arttırması Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerini kaygılandırıyor. Sosyal Demokrat Başbakan adayı Martin Schulz'a karşı çıkması için Hristiyan Demokrat Birlik Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel üzerindeki baskı artıyor. Hristiyan Sosyal Birlik'li Bavyera Eyalet Maliye Bakanı Markus Söder bir gazeteye verdiği mülakatta ‘Schulz'un yükselişinin saman alevi gibi geçeceğini söyleyenlerin yanıldıklarını' ve ‘geçmişte nelerin iyi yapıldığnı anlatmanın faydası olmayacağını ve Merkel'in Birlik tabanını motive etmesi gerektiğini', söyledi.

CDU'lu Sağlık Bakanı Hermann Gröhe, ‘Birlik partilerinin derhal seçim kampanyasını başlatıp Schulz'un sol politikalarını ve gerçekle bağdaşmayan açıklamalarını açığa çıkartmaları gerektiğini' belirtti. Gröhe ‘Bild' gazetesine verdiği demeçte Almanya'da sosyal adaletsizlik olmadığını' söyledi ve "Almanya ve dünyaya baktığımızda durumumuzun gerçekten iyi olduğu görülür. Bu başarılı modelin savunulması seçim kampanyamızın esası olmalıdır”, dedi.

Koalisyon ortakları başa baş durumda

Hafta sonunda bir parti toplantısına katılan Başbakan Angela Merkel 2005 yılında yürürlüğe giren istihdam yasasında değişiklik yapılmasını ret etti ve Almanya'nın savunma harcamalarını arttıracağını söyledi. ‘Bild am Sonntag' gazetesinin yaptırdığı son ankete göre koalisyon ortakları CDU/CSU ve SPD başa baş gidiyor. Anket sonuçlarına göre her iki partinin de oy oranı yüzde 32. Almanya için Alternatif partisi yüzde 9'luk tahmini oy oranı ile üçüncü sırayı alıyor. Sol Parti'nin yüzde 8, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin ise yüzde 7 oranında oy toplaması bekleniyor.

SPD'nin Başbakan adayı Martin Schulz'un reform vaatlerine son olarak CSU'lu Ulaştırma Bakanı Aleksander Dobrindt'ten tepki geldi. Dobrindt ‘Augsburger Allgemeine' gazetesine verdiği mülakatta, Sosyal Demokrat adayın istihdam piyasası reformunu eleştirmekle ekonomik morale zarar verdiğini ve ‘2010 Ajandası'nın değiştirilmesinin Almanya'nın ekonomik gücünü sarsacağını söyledi. Schulz seçimi kazandıkları takdirde Gerhard Schröder'in başbakanlık döneminde SPD - Yeşiller koalisyonu tarafından kararlaştırılan reformlarda sadece ‘düzeltme' yapılacağını, işsizlik yardımı ödeme süresinin uzatılacağını ve süreli iş sözleşmelerinin sınırlandırılacağını söylemişti.

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DW, dpa/AG, GA