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Dünya
Deutsche Welle

Merkel'e 'sanal saldırı'

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Facebook sayfası sanal saldırıya uğradı.

16 Temmuz 2014 16:13


Angela Merkel'in genel başkanlığını yaptığı Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) tarafından hazırlanan Facebook sayfası, "spam" olarak tanımlanan sanal saldırıya maruz kaldı.

Sayfada yayınlanan her yazıya Nazi benzetmesi yapılan, hakaret içerikli benzer yorumlar eklendi. "Danke, Frau Führer" (Teşekkürler sayın Nazi lideri) ve "SS Merkel" gibi ifadeler dikkat çekti. 1 saat içinde eklenen yorum sayısı yüz binleri buldu.

Sayfayı düzenleyen CDU'nun sosyal medya biriminden yapılan açıklamada, "Sayfaya gösterilen ilgiden ötürü memnunuz. Ancak yasalara aykırı, hakaret, ırkçılık ve siyasi aşırılık içeren mesajları silme hakkını kullanacağımızı belirtiriz" denildi.

Gözlemciler, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ukrayna krizinde izlediği politikanın sanal saldırıya yol açmış olabileceğine dikkat çekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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