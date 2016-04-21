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Dünya
Deutsche Welle

Merkel'e Dört Özgürlük Ödülü

Almanya Başbakanı Merkel, Avrupa'daki liderlik çabalarından ötürü layık görüldüğü Dört Özgürlük Ödülü'nü Hollanda'da teslim aldı.

21 Nisan 2016 19:53


ABD'nin eski başkanlarından Franklin D. Roosevelt adına dönüşümlü olarak her yıl Hollanda ve ABD'de verilen Dört Özgürlük Ödülü'ne bu sene Avrupa'daki etik liderliğinden ötürü Almanya Başbakanı Angela Merkel layık görülmüştü.

Ödül bugün Hollanda'nın Middelburg kentinde düzenlenen törenle Hollanda Kral ve Kraliçesi tarafından Merkel'e takdim edildi. Ödülün Merkel'e borç krizi, Ukrayna krizi ve mülteci krizindeki çabalarından ötürü verildiği bildirildi.

Başbakan Merkel, teşekkür konuşmasında Avrupa'nın mülteci krizini ortaklaşa çözmesi gerektiğini yineledi. Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşmasını savunan Merkel, bu anlaşmanın 'kaçakçıların iğrenç iş modeline karşı gerçek bir perspektif sunduğunu' söyledi. Merkel, mültecilerin Avrupa'ya dayanışma içinde dağıtılması ve kaçışın nedenleri ile mücadeleye yoğunlaşılması gerektiğini ifade etti.

Dönüşümlü olarak bir yıl Roosevelt'in ailesinin geldiği yer olan Hollanda'nın Middelburg'da, bir yıl da ABD'nin New York kentinde verilen ödül, eski ABD Başkanı'nın 1941 yılında ABD Kongresi'nde dile getirdiği "düşünce, inanç, vicdan ve güvenli şekilde bir arada yaşama özgürlüğü" konusundaki düşüncelerinin yaşatılması amacıyla veriliyor.

1982 yılından bu yana dağıtılan ödülleri daha önce John F. Kennedy, Hollanda Kraliçesi Juliana, Jimmy Carter, Nelson Mandela, Malala Yusufzay ve Kofi Annan gibi isimler layık görüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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