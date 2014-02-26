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Dünya
Deutsche Welle

Merkel'e büyük onur

Almanya-İsrail dostluğuna katkılarından ötürü Başbakan Angela Merkel’e İsrail’in en yüksek devlet nişanı verildi.

26 Şubat 2014 12:23


Liyâkat Madalyası, İsrail Cumhurbaşkanlığı konutunda düzenlenen bir törenle Almanya Başbakanı Angela Merkel'e takdim edildi. İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez, törende yaptığı konuşmada, "Genç kuşaklara aktardığınız daha iyi bir dünya vizyonu ve antisemitizm ve soykırım inkârına karşı duruşunuz, İsrail'in güvenliğine katkıda bulunduğunuz ve Ortadoğu barışı için çaba harcadığınız için size müteşekkiriz" dedi.

Merkel, "devlet nişanının, antisemitizme karşı yürütülecek ortak faaliyetler ve insan hakları mücadelesinde kendisini teşvik edeceğini" vurguladı. "Devlet nişanını iki ülke arasında gelişen güven ve derin dostluğun bir simgesi olarak görüyorum" ifadesini kullanan Almanya Başbakanı, "Almanların soykırımla Yahudilere çektirdiği akıl almaz boyutlardaki acı ve eziyeti düşündüğümüzde bu bir mucizedir" dedi.

'İsrail'i boykot Almanya'nın opsiyonları arasında değil'

Merkel, beraberinde bakanlarıyla birlikte Almanya-İsrail Hükümetler Arası İstişare Toplantısı’na katılmak üzere iki gündür İsrail'de bulunuyordu. 5'incisi düzenlenen istişare toplantılarında Ortadoğu barış sürecinden İran'ın nükleer programına muhtelif konular ele alındı.

Yahudi yerleşim yerleri inşasını eleştiren Merkel, İsrail'e boykot uygulanması çağrılarına katılmadığını söyledi. Merkel, "İsrail'i boykot, Almanya'nın seçenekleri arasında yer almamaktadır" dedi. Görüşmelerde ilişkilerin araştırma, bilim ve eğitim alanlarında daha da geliştirilmesi kararlaştırıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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