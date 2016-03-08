Merkel'den Türkiye açıklaması



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Pazartesi günü Brüksel'de düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi konusunda Alman yayın kuruluşu SWR'in sorularını yanıtladı. Müzakereleri değerlendiren Merkel, sığınmacı krizinde bir Avrupa çözümüne yaklaşıldığını ifade etti. Merkel, açıklığa kavuşturulması gereken kimi noktalar olmasına karşın, AB ve Türkiye'nin "İleriye doğru bir adım attığını" söyledi. Müzakere taraflarının kararı 18 Mart’taki diğer zirveye bırakmasını olumlu karşıladığını söyleyen Merkel, "Zira burada çok çetrefilli bir husus söz konusu" dedi.

Başbakan Davutoğlu liderliğindeki Türk heyeti, Brüksel'deki zirvede yeni bir öneri paketi sunmuştu. Davutoğlu'nun önerlerine göre, Türkiye Yunan Adaları'na giden Suriyeli sığınmacıları geri almayı taahhüt ediyor. Ancak Türkiye geri alınan her sığınmacı karşılığında AB'nin legal yollardan bir Suriyeli sığınmacıyı kabul etmesini, Türkiye'ye yapılacak mali yardımların artırılmasını, vize muafiyetinin hayata geçirilmesini ve üyelik müzakerelerinin canlandırılmasını talep ediyor.

Merkel Türkiye'nin mali yardımın artırılması talebine ilişkin olarak olumlu konuştu. Başbakan, Türkiye'nin müzakere masasında elinin daha güçlü olduğuna ise inanmadığını belirterek, "Hayır, biz menfaat eşitliği arayışındayız" dedi.

Merkel'den Avusturya'ya eleştiri

Başbakan, insan hakları örgütlerinin Türkiye'nin yeni önerilerine ilişkin eleştirilerini de geri çevirdi. Merkel, sığınmacıların tehlikeli Ege yoluna gönderilmesinin 'insan onuruna yaraşır' bir durum olmadığını ifade etti. Merkel, "Bu yüzden onlara yasal yollar açmalıyız" dedi. Merkel, Avusturya'nın sığınmacı sayısına limit getirmesi ve sınırları kapatması kararına atfen ise "Bazı ülkelerin tek taraflı kararlar almalarını doğru bulmuyorum" dedi. Merkel, bu kararların Yunanistan'ın yükünü artırdığına dikkat çekti.