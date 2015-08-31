Merkel'den Türkiye açıklaması



Almanya Başbakanı Angela Merkel Berlin'de düzenlediği yaz tatili sonrası geleneksel basın toplantısında halkı artan ırkçı eğilimlere destek vermemeleri konusunda uyardı. Ülkeye gelen mülteciler bağlamında artış gösteren ırkçı faaliyet ve söylemlere müsamaha göstermeyeceklerini söyleyen Merkel, “Başka insanların onurları söz konusu olduğunda hoşgörülü olamayız” dedi. Başbakan Merkel, halktan ırkçıların düzenledikleri gösterilere mesafeli durmalarını isteyerek, “Başka insanları aşağılayanlara, saldıranlara, konutlarını ateşe verenlere ya da şiddet uygulamaya yeltenenlere hukuk devletinin imkân tanıdığı en sert yaptırımları uygulayacağız" dedi. Gösterilerinde "Nefret marşları okuyanlara" yönelik tedbirlerd de alacaklarını vurgulayan Başbakan, "Başka insanların onurlarını sorgulayanlara müsamaha göstermeyeceğiz. Yeni yıl mesajımda da söylediğimi bugün de tekrarlıyorum. Bu tür gösterilere değişik nedenlerle katılanlara, onların peşlerinden gitmemelerini söylüyorum. Daha çok önyargılar, samimiyetsizlik, hatta nefret var kalplerinde. Onlara karşı mesafeli olun” diye konuştu.

En ağır ceza

Mülteci yurtlarına saldıranların hukuk devletinin öngördüğü en sert cezalara çarptırılacaklarını vurgulayan Almanya Başbakanı, mültecilere destek olan kesimlere de teşekkür ederek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bize sığınan insanlara yönelik muamelemiz konusunda bazı açık temel değerleri geçerli kılmamız gerekiyor. Bu değerler anayasamızda yer alıyor. Öncelikle siyasi kovuşturmaya uğrayanlara iltica hakkı tanımak geliyor. Anayasamızın hümanist yaklaşımlarından dolayı gurur duymalıyız. Savaşlardan kaçanlara da koruma sağlıyoruz. İkinci temel değer ise insan onuru. Anayasamızın birinci maddesinde bu hüküm var. Vatandaş olsun olmasın insan onuru eşit muameleye tabidir. Nereden, ne sebeple geldiği, niçin geldiği önemli değil. Sonunda iltica talebinin kabul edilip edilmeyeceği de önemli değil. Her ferdin onuruna saygılıyız.”

Türkiye'ye destek sözü

Mülteci sorunu karşısında Avrupa'nın bir bütün olarak hareket getmesi gerektiğini savunan Angela Merkel, mültecilerin sorumluluğunun Avrupa Birliği ülkelerince paylaşılmasını istedi.

Basın toplantısında bir Türk gazetecinin “Mülteci sorunun çözümünde Türkiye'den neler bekliyorsunuz” şeklindeki sorusuna Angela Merkel, “Öncelikle Türkiye'nin Suriyeli mülteciler konusunda geçen yıllarda yararlı işler yaptığı, halen de yapmakta olduğunu belirtmeliyim. Neredeyse 2 milyon mülteci başta Suriye sınırı olmak üzere Türkiye'de bulunuyor" diye yanıt verdi. Merkel sözlerini, "Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçen mültecilerden anlıyoruz ki, Türkiye artık tek başına sorunu çözmenin sınırına geldi. Bu yüzden Türkiye ile olası yardımlar üzerine konuşuyoruz. Birlikte nasıl hareket edebileceğimizi konuşuyoruz. Çünkü mevcut durumda, biri mültecilerin serbestçe geçmelerine izin veriyor, Yunanistan da Batı Balkan ülkelerine gitmeleri için geçişlerine izin veriyor. Birileri sınırları çitlerlerle örüyor. Bu durum hukuka uymaz. Memnuniyet verici düzeydeki gelişmeler değil. Bu nedenle güvene dayalı, dostane ve arkadaşlık duygularıyla Türkiye'ye neler yapabileceğimizi konuşacağız. Ancak Türkiye'nin geçmiş yıllarda yaptıklarına büyük saygı duyduğumu ifade etmeliyim" diyerek tamamladı.