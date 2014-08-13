Merkel'den Putin açıklaması



Başbakan Angela Merkel, "Avrupa Birliği tarafından Rusya'ya uygulanması kararlaştırılan yaptırımlara rağmen Moskova ile diyalog kanalının açık kalması için çok yoğun çaba harcadığını" söyledi.

Merkel, "Ukrayna krizini Putin'le görüşerek çözmeye gayret ediyorum. Ancak yapıcı bir görüş alışverişi için her iki tarafın da buna açık olması gerektiği unutulmamalı" dedi.

Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna krizine ilişkin şimdiye kadar sergilediği tavrı onaylamadığını da sözlerine ekledi.

"Ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, sınırların tek taraflı olarak değiştirilmemesi Avrupa'nın temel değerlerindendir" hatırlatmasında bulunan Merkel, Putin'in Kırım'ı ilhak etme kararı alarak bu anlayışa ters davrandığını söyledi.