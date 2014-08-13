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Dünya
Deutsche Welle

Merkel'den Putin açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna kriziyle ilgili değerlendirmede bulundu.

13 Ağustos 2014 12:10


Başbakan Angela Merkel, "Avrupa Birliği tarafından Rusya'ya uygulanması kararlaştırılan yaptırımlara rağmen Moskova ile diyalog kanalının açık kalması için çok yoğun çaba harcadığını" söyledi.

Merkel, "Ukrayna krizini Putin'le görüşerek çözmeye gayret ediyorum. Ancak yapıcı bir görüş alışverişi için her iki tarafın da buna açık olması gerektiği unutulmamalı" dedi.

Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna krizine ilişkin şimdiye kadar sergilediği tavrı onaylamadığını da sözlerine ekledi.

"Ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, sınırların tek taraflı olarak değiştirilmemesi Avrupa'nın temel değerlerindendir" hatırlatmasında bulunan Merkel, Putin'in Kırım'ı ilhak etme kararı alarak bu anlayışa ters davrandığını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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