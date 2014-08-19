Merkel'den NATO güvencesi

Başbakan Merkel, dün Letonya'ya 1 günlük çalışma ziyaretinde bulundu. Merkel, başkent Riga'da mevkidaşı Laimdota Straujuma ile bir araya geldi.

Kırım'ı ilhak eden Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna ilişkin tavrı, Rus azınlığın yaşadığı Estonya, Letonya ve Litvanya gibi Baltık ülkelerinde endişeye yol açıyor.

'NATO dayanışması kağıt üzerinde kalmaz'

Merkel, Riga'da yaptığı açıklamada, Baltık ülkelerine Almanya'dan destek güvencesi verdi. "NATO'nun dayanışması kağıt üzerinde kalmaz" diyen Başbakan Merkel, NATO'nun Doğu Avrupa'da daha fazla varlık göstermesi gerektiğini savundu. Angela Merkel sözlerine şöyle devam etti:

"Letonya ve diğer Baltık ülkeleri ile Polonya'da halkın duyduğu endişeyi anlıyorum. Almanya, Doğu Avrupa halklarının anlaşılabilir ve haklı koruma ihtiyacının karşılanabilmesi için üzerine düşen katkı sağlamaya hazırdır. Bunu bir görev olarak görüyor ve bununla ilgileneceğimizi vurgulamak istiyorum."

Letonya Başbakanı Laimdota Straujuma ise "Rusya'nın müdahalesi Avrupa'nın güvenlik mimarisini temelinden sarstı. Güven yok oldu" dedi. "Rusya'ya net bir mesaj göndermemiz gerekiyor" çağrısında bulunan Straujuma, Baltık Denizi bölgesinde NATO'nun uzun vadeli askeri varlığının sağlanmasını talep etti.

NATO, doğuda daha fazla varlık gösterecek

Eylül ayında yapılacak NATO zirvesini hatırlatan Merkel, "NATO'nun doğuda şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla varlık göstermesi öngörülüyor" dedi. "Acil durumlarda ivedi ve hızlı bir şekilde tepki gösterebilmek için uygun koşulların hazırlanması gerekiyor" diyen Merkel, bunlar arasında tatbikat ve askeri altyapıyı da saydı.

Merkel, yapılacak düzenlemelerde yalnızca NATO anlaşmasının değil NATO ile Rusya arasında imzalanan ikili anlaşmaların da dikkate alınmak zorunda olduğu hatırlattı. Bu çerçevede geniş bir esneklik alanının mevcut olduğunu vurgulayan Merkel, Moskova'ya uygulanan yaptırımları da savundu. Merkel, "Yaptırımlar ciddiyetimizi ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.