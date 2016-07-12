Merkel'den İncirlik açıklaması



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman milletvekillerinin İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaretine Türkiye'nin izin vermemesi konusunda net açıklamada bulundu. “Biz bir parlamento ordusuyuz” diyen Almanya Başbakanı Merkel “Bunun anlamı şudur: Almanya Federal Meclisi üyelerimizin Almanya dışında görev yapan askerleri de ziyaret etme imkanına sahip olması gerekmektedir” diye konuştu.

Sosyal Demokrat Partili Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de konuyla ilgili Neue Osnabrücker Zeitung'a bir açıklama yaptı. Steinmeier Almanya ile Türkiye arasındaki işbirliğinin son dönemde her zaman kolay olmadığını ifade etti. Gerilimin düşürülmesi için çaba gösterdiğini vurgulayan Steinmeier “Umuyorum ki güncel hoşnutsuzluklardan kalıcı bir zararın ortaya çıkmaması başarılır, zira bölgedeki zorluklar oldukça ciddi” diye konuştu.

Muhalefetteki Sol Parti, Alman ordusunun Türkiye'de ifa ettiği misyonun sona erdirilmesi talebini yineledi. Sol Parti Meclis Grubu Başkanı Sahra Wagenknecht Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kast ederek “Alman hükümeti, kendisini dış politikada bir şantajcı ve terör babasına bağımlı kılmayı sürdüremez” diye konuştu.

Soykırım kararıyla gelen kriz

Almanya ile Türkiye arasındaki İncirlik krizi, Alman Federal Meclisi'nin 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde Ermenilerin öldürülmesini “soykırım” olarak tanıyan kararı sonrasında patlak vermişti.

Ankara haziran ayı sonunda Almanya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ralf Brauksiepe ve beraberindeki heyetin İncirlik Askeri Üssü'ne yapacağı ziyarete izin vermemişti. Bunun üzerine temmuz ayı başında Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Alman savunma bakanının İncirlik'teki Alman birliklerini ziyaret etmesine izin verilmiş ancak milletvekili ve gazetecilerden oluşan heyetin kendisine refakat etmesine izin verilmemişti. Savunma Bakanı Von der Leyen'ın parlamenterlere getirilen yasağın kaldırılması için Türk mevkidaşı Fikri Işık ile yaptığı görüşmeden de bir sonuç çıkmadı.

Ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Varşova'daki NATO zirvesi sırasında bir araya gelmiş ancak İncirlik konusunda uzlaşı yine sağlanamamıştı. Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert bugün yaptığı açıklamada vekillere ziyaret izni verilmemesi halinde İncirlik'te bulunan Alman askerlerin geri çekilmesinin seçenekler arasında olduğunu ifade etti.

İncirlik Askeri Üssü'nde halihazırda yaklaşık 250 Alman askeri, savaş jetleri ve bir ikmal uçağı bulunuyor. Alman uçakları, Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı mücadele kapsamında istihbarat toplama ve ikmal amaçlı olarak İncirlik'ten havalanıyor.