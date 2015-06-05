Merkel'den göstericilere anlayış



Almanya'nın Bavyera Eyaleti'ndeki Elmau Şatosu'nda pazar günü başlayacak olan G7 Zirvesi öncesi protesto gösterileri başladı. Protestocular Garmisch-Partenkirchen bölgesinde bir kamp alanında toplanırken, eyalette aşırı grupların protesto kampına gelmemesi için polis kontrolleri de sıkılaştırıldı.

Yetkililer, protesto gösterilerinin şimdiye kadar barışçıl geçtiğini bildirdi. Bölgede yaklaşık 20 bin polisin görev yaptığı belirtiliyor.

"Demokrasinin zenginliği"

Alman haber ajansı dpa'ya G7 Zirvesi ile ilgili açıklamada bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel de protesto gösterilerinin demokrasinin bir zenginliği olduğunu belirterek zirveye karşı çıkan eylemcileri anlayışla karşıladığını ifade etti.

Zirve sırasında düzenlenecek eylemlerin yaşayan demokrasinin bir işareti olduğunu kaydeden Merkel, gösteri düzenleme hakkının G7 Zirvesi'nde de garanti altında olduğunu dile getirdi.

Ancak şiddettin karıştığı protestonun ise kabul edilemez olduğunu belirten Merkel, "İçeriği eleştirmek değil, devlete ve onun güvenlik güçlerine meydan okumak isteyen insanlar da var. Polis bunlara güvenliği sağlamak için müdahale etmek zorundadır" diye sözlerini sürdürdü.

“G7 ülkeleri liderlerinin çatışmalarla dolu dünyada böyle bir zirvede birbiriyle görüş alışverişi yapma fırsatı bulabilmesi gerektiğini” belirten Merkel, "Eğer konuşmazsak, neler olabileceğini Avrupa'nın tarihinde gördük" diye konuştu.

"Rusya'nın dönüşü gerçekçi değil"

Merkel, Rusya'nın durumuna da değindi. G8'den ayrılan Rusya'nın gruba dönmesinin şu an için gerçekçi olmadığını belirten Merkel, ancak Suriye gibi bazı sorunların Rusya olmadan çözülemeyeceğini de vurguladı. Merkel, bu nedenle Rusya Devlet Başkanı Vladimin Putin'le düzenli olarak bağlantı içinde olduğunu kaydetti.

Rusya, Kırım'ın ilhakından sonra G8'den ayrılmıştı. G7 olarak yoluna devam eden grup ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, Kanada, İtalya ve Japonya'dan oluşuyor. Pazar ve pazartesi günleri Elmau Şatosu'nda düzenlenecek zirvede açlıkla mücadele, iklimin korunması ve fırsat eşitliğinin sağlanması gibi konular masaya yatırılacak.