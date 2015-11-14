Merkel: Özgürlüğe yapılmış bu saldırı sadece Paris'i değil hepimizi hedef almaktadır

Almanya Başbakanı Angela Merkel Paris'te yaşanan saldırı sonrası Berlin'de yaptığı açıklamada "özgürlüğe yapılmış bu saldırı sadece Paris'i değil hepimizi hedef almaktadır" dedi. Merkel, "Bu nedenle bunun yanıtını da birlikte vereceğiz" dedi. “Terörle mücadelede hep birlikte hareket etmeliyiz" diyen Almanya Başbakanı Merkel "Özgürlüğümüz her tür terörden daha güçlü" açıklamasını yaptı.

Angela Merkel Fransız hükümetiyle yakın temas halinde olduklarını kaydetti. Merkel günün ilerleyen saatlerinde Berlin'de ilgili bakanlarla bir araya gelerek Fransa'daki gelişmeleri ve buna bağlı soruları değerlendireceklerini açıkladı. Almanya Başbakanı Almanya'nın saldırganları ve saldırıların ardındaki diğer kişileri yakalamak için Fransa'ya elinden gelen her türlü yardımda bulunacağı sözünü de verdi.

"Sizinle gözyaşı döküyoruz"

Paris'teki saldırıları "şiddet, terör ve korku dolu bir kabus" olarak değerlendiren Merkel, kurbanlara, ailelerine ve yakınlarına seslenerek, "Alman dostlarınız olarak size çok yakınız, sizinle birlikte gözyaşı döküyoruz" dedi.

Merkel Paris’teki terör saldırılarıyla ilgili gece saatlerinde yazılı bir açıklama yapmış ve "Paris'ten ulaşan haberler ve kareler karşısında derinden sarsıldım" ifadelerini kullanmıştı.

Paris'te korkunç gece

Paris'te dün gece en az 6 noktada düzenlenen terör saldırılarında en az 128 kişi hayatını kaybetti.

Saldırılar Fransa-Almanya futbol karşılaşmasının oynandığı saatlerde başlamıştı. Karşılaşma sırasında Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier da izleyiciler arasında bulunuyordu.