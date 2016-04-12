Merkel'den Böhmermann açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın,

kendisi hakkında hakaret içeren bir şiir yazdığı için şikayetçi olduğu Alman komedyen Jan

Böhmermann'la ilgili olarak Berlin'de açıklama yaptı. Merkel Almanya'da düşünce ve sanat

özgürlüğünün öneminin altını çizerek, "Bu temel değerler, üzerinde konuştuğumuz tüm siyasi

sorunlardan bağımsız olarak geçerlidir" dedi.

'Mülteci anlaşmasından bağımsız'

Türkiye ile mülteci krizine ortak bir çözüm bulunmasına çabalandığını söyleyen Merkel, Ankara

ve Avrupa Birliği arasındaki mülteci anlaşmasının Böhmermann'la ilgili tartışmalar ve

Almanya'daki düşünce ve ifade özgürlüğünün korunmasından tamamen bağımsız olduğunu

belirtti. Türkiye'nin, Böhmermann hakkında dava açılması girişiminin büyük bir titizlikle

inceleneceğini belirten Almanya Başbakanı, bu incelemeninin önümüzdeki günlerde

sonuçlanacağını kaydetti.

Mainz Savcılığı soruşturma başlattı

Böhmermann Alman 2. televizyon kanalı ZDF'te 31 Mart tarihinde Neo Magazin Royal

programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren bir şiire yer vermişti. Türkiye

Böhmermann hakkkında, 'yabancı devlet adamına hakaret' suçundan dava açılması için

Dışişleri Bakanlığı'na sözlü nota vermişti. Mainz Savcılığı bu talepten bağımsız olarak 20

kişisel başvuru nedeniyle, Böhmermann hakkında soruşturma başlatmıştı. Mainz Savcılığı dün

akşam yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da avukatları aracılığıyla kendilerine

şikayek dilekçesi gönderdiğini belirtmişti. Böhmermann hakkında dava açılabilmesi için

Alman hükümetinin de onay vermesi gerekiyor. Alman Adalet ve Dışişleri Bakanlığı'ndan

uzmanlar, Türkiye'nin Böhmermann hakkında dava açılması talebini inceliyor.