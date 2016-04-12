Merkel'den Böhmermann açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın,
kendisi hakkında hakaret içeren bir şiir yazdığı için şikayetçi olduğu Alman komedyen Jan
Böhmermann'la ilgili olarak Berlin'de açıklama yaptı. Merkel Almanya'da düşünce ve sanat
özgürlüğünün öneminin altını çizerek, "Bu temel değerler, üzerinde konuştuğumuz tüm siyasi
sorunlardan bağımsız olarak geçerlidir" dedi.
'Mülteci anlaşmasından bağımsız'
Türkiye ile mülteci krizine ortak bir çözüm bulunmasına çabalandığını söyleyen Merkel, Ankara
ve Avrupa Birliği arasındaki mülteci anlaşmasının Böhmermann'la ilgili tartışmalar ve
Almanya'daki düşünce ve ifade özgürlüğünün korunmasından tamamen bağımsız olduğunu
belirtti. Türkiye'nin, Böhmermann hakkında dava açılması girişiminin büyük bir titizlikle
inceleneceğini belirten Almanya Başbakanı, bu incelemeninin önümüzdeki günlerde
sonuçlanacağını kaydetti.
Mainz Savcılığı soruşturma başlattı
Böhmermann Alman 2. televizyon kanalı ZDF'te 31 Mart tarihinde Neo Magazin Royal
programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren bir şiire yer vermişti. Türkiye
Böhmermann hakkkında, 'yabancı devlet adamına hakaret' suçundan dava açılması için
Dışişleri Bakanlığı'na sözlü nota vermişti. Mainz Savcılığı bu talepten bağımsız olarak 20
kişisel başvuru nedeniyle, Böhmermann hakkında soruşturma başlatmıştı. Mainz Savcılığı dün
akşam yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da avukatları aracılığıyla kendilerine
şikayek dilekçesi gönderdiğini belirtmişti. Böhmermann hakkında dava açılabilmesi için
Alman hükümetinin de onay vermesi gerekiyor. Alman Adalet ve Dışişleri Bakanlığı'ndan
uzmanlar, Türkiye'nin Böhmermann hakkında dava açılması talebini inceliyor.