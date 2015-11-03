Merkel'den Avrupa'ya uyarı



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de düzenlenen Alman Endüstri Günü çerçevesinde yapılan toplantıya katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada sığınmacı krizine de değinen Başbakan Merkel, Avrupa'yı konunun bütününü gözden kaçırmama konusunda uyardı. Merkel, "Eğer küçük düşünürsek, eğer sadece kendimiz odaklı düşünürsek, bu Avrupa için büyük bir tehlike olur" dedi.

Merkel yaklaşık bin 200 üst düzey yöneticinin katıldığı toplantıda, yöneticileri yurt dışındaki bağlantılarını karşı karşıya olunan zorluklara ortak bir karşılık verilebilmesi için kullanmalarını istedi. Başbakan, "Bugün Avrupa'da krizden etkilenmediğini iddia edenler, yarın bir biçimiyle etkilenmiş olacaklar. Avrupa'nın birliği sorgulanabilir" dedi. Merkel, sığınmacıların Avrupa'da adil bir biçimde dağıtılması çağrısını da yineledi.

Perşembe günü görüşecekler

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in koalisyon ortakları SPD lideri Sigmar Gabriel ve CSU lideri Horst Seehofer'le sığınmacı krizine karşı çözüm önerilerini ele almak üzere perşembe günü yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Taraflar pazar günü yapılan zirvede, birlik partilerinin önerisi olan "transit bölgeler" oluşturulması fikri üzerinde uzlaşamamıştı. Hristiyan Birlik partileri bu bölgelerde iltica hakkı olmayan sığınmacıların tutulmasını ve buradan geri gönderilmelerini talep ediyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise bu öneriye karşı çıkıyor.