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Dünya
Deutsche Welle

Merkel'den AfD açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'da İslam karşıtı söylemleriyle tartışma yaratan AfD partisine ilişkin açıklamalar yaptı. Merkel, partiye argümanlarla karşılık verilmesi gerektiğini söyledi.

03 Mayıs 2016 19:33


Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Berlin'de bir Fransız lisesini ziyareti sırasında Almanya'da sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin tartışma yaratan siyasi çizgisini değerlendirdi.

Başbakan Merkel, AfD konusunda nesnel bir tartışma yürütülmesinden yana olduğunu belirtti. Merkel, "Diğer düşünceleri tartışmak için, AfD'ninkiler de buna dahil, elimizde yeterince argüman olduğunu düşünüyorum" dedi. Merkel, önyargısız ve öfkesiz bir tartışma yürütülmesi gerektiğini söyleyerek, "İnsanlara adım adım ne istediğimizi, neyi savunduğumuzu anlatmalıyız" dedi.

"CDU yeni bir strateji izlemeyecek"

Almanya Başbakanı ve Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Angela Merkel, Bild gazetesinin CDU'nun, AfD'nin yükselişinin ardından kendi politikasında değişiklik yaptığı yönündeki iddialarını ise geri çevirdi. Gazete, Merkel'in AfD seçmenlerini kazanmak için yeni bir strateji benimsenmesi gerektiğini söylediğini öne sürmüştü. Merkel, "Yeni bir strateji yok" diyerek haberi reddetti.

Başbakan Merkel, AfD'nin İslam karşıtı yönelimine doğrudan değinmezken, Avrupa'da Müslümanların dışlanmasını ise eleştirdi. Merkel, "Bazı ülkelerin 'bizim ülkemize Müslümanlar giremez' demesini hiç hoş karşılamıyorum. Bu Avrupa değerlerine ve din özgürlüğüne aykırıdır. Bazı Doğu Avrupa ülkelerinde Müslümanlara yönelik önyargılar var" diye konuştu.

"İslam Almanya'ya ait değil"

AfD, hafta sonu düzenlenen kurultayda kabul edilen yeni parti programında, İslam'ın Almanya'ya ait olmadığı ilkesini kabul etmişti. Son eyalet seçimlerinde beklenmedik bir başarı yakalayan partinin İslam karşıtı söylemleri, Almanya'da sağın yükselişine ilişkin yeni bir tartışma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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