Merkel 'Yılın Kişisi'



2015 yılı Almanya Başbakanı Angela Merkel için zorlu geçti. Ukrayna, Yunanistan, Euro ve sığınmacı krizlerinde öncü rol oynayan ve soğukkanlılığını korumayı başaran Merkel‘in dünyada itibarı giderek daha da artıyor. Son olarak Amerikan Time dergisi, Merkel'i ‘Yılın Kişisi‘ ilan etti.

Dergi kapağında Merkel'in seçimini, “Özgür dünyanın Başbakanı‘ başlığıyla duyurdu. Time dergisi, Merkel'in ‘yılın kişisi‘ seçilmesini, Yunanistan'ın iflasına karşı mücadelede, sığınmacı krizinde ve Paris'teki terör saldırıları sonrasında ülkesindeki güçlü direnişe rağmen kararlı politikalar izlediği gerekçesine dayandırdı. Merkel'in Euro ve Ukrayna krizlerindeki tutumunu da öven dergi, gerekçesinde “Merkel'in kişiliğinde insancıllık, iyilik, hoşgörü gibi değerler ifade buluyor, Almanya'nın büyük gücünün tahrip yerine, kurtarmak için nasıl kullanılabileceğini gösteriyor‘ ifadesine yer verdi.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Time'ın seçimini, “Başbakan'ın bunu daha iyi bir Almanya ve daha iyi bir Avrupa için yürüttüğü siyasi çalışmalarda bir teşvik olarak göreceğine eminim“ diye değerlendirdi.

El Bağdadi ikinci sırada

Time'ın listesinde ikinci sırada IŞİD terör örgütünün lideri ve sözde İslam Devleti'nin halifesi Ebubekir El Bağdadi yer aldı. Üçüncü sırada ABD'de Cumhuriyetçilerin tartışmalı başkan adayı Donald Trump, dördüncü sırada ise Amerikan yurttaşlık hakları hareketi “Black Lives Matter“ bulunuyor.

Başkanlık kampanyasında Müslümanlara yönelik ifadeleriyle büyük tepki toplayan Trump, ‘yılın kişisi‘ olarak kendisinin değil, Merkel'in seçilmesine Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi. Trump, “Size söylemiştim Time dergisi beni yılın kişisi seçmez diye. Almanya'yı mahveden kişiyi seçtiler“ mesajı paylaştı.

Obama'dan tebrik

ABD Başkanı Barack Obama ise Merkel'i kutlayarak, Twitter hesabından Almanca ‘kalpten tebrikler‘ anlamına gelen ‘Herzlichen Glückwunsch‘ sözünü paylaştı. Obama, ‘dostum' diye nitelediği Merkel'e ‘ahlaki yönetim gücü‘ ve ‘güçlü ortaklık‘ için teşekkür etti.

1927 yılından bu yana ‘yılın kişisi'ni seçen Time dergisinin sıralamasında ahlaki ölçütlerden ziyade siyasi nüfuz baz alınıyor. Geçen yıl Ebola salgınına karşı mücadele eden tabipler, 2013 yılında da Papa Françesko ‘Yılın Kişisi' seçilmişti.