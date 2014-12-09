Merkel yeniden genel başkan



Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Almanya'nın Köln kentindeki 27'nci parti kongresinde, Başbakan Angela Merkel iki yıl aradan sonra bir kez daha parti genel başkanlığına seçildi. Bin kadar delegenin oy kullandığı seçimde Merkel oyların yüzde 96,7'sini almayı başardı. Merkel'in karşısında rakibi bulunmuyordu.

SPD'ye ağır eleştiriler

Başbakan Merkel parti kongresindeki konuşmasında koalisyon ortağı SPD'ye de ağır eleştiriler yöneltti. Başbakan, "kırmızı-kırmızı-yeşil olarak" adlandırılan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Sol Parti (Die Linke) ve Yeşiller'den oluşan bir koalisyona karşı uyarıda bulunarak, “Bizim için şu çok net olmalı: Sadece kendi gücümüz, güçlü bir Hristiyan Birlik 2017 yılında kırmızı-kırmızı-yeşili imkansız hale getirir” dedi.

Köln'deki parti kongresinde Merkel, Thüringen eyaletinde Sol Parti ile koalisyon kurarak Bodo Ramelow'a eyalet başbakanlığı yolunu açan SPD'yi kendi yönelimine ihanet etmekle suçladı. Merkel, “SPD'nin Thüringen'deki davranışını bir iflas açıklaması olarak görüyorum” şeklinde konuştu. Başbakan, “SPD kendisini daha ne kadar küçültmek istiyor?” dedi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, Hür Demokrat Parti FDP'nin CDU'nun "doğal koalisyon ortağı" olduğunu söyleyerk, 2013 yılına kadar süren koalisyondan şu anki koalisyonun yarar sağladığı çok sayıda temel atıldığını ifade etti.