Merkel ve Schulz'dan seçim öncesi son hamleler

Almanya'da seçimlere bir gün kala Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) başbakan adayı Angela Merkel başkent Berlin'de, Sosyal Demokrat Partili (SPD) rakibi Martin Schulz ise Aachen'da seçmenlere seslendi.

Başbakan Merkel, Berlin'de CDU'nun kampanya gönüllülerinin bir araya geldiği etkinlikte konuştu. Kararsız seçmenlerin oyuna yoğunlaşan Merkel, amacının sayısı oldukça yüksek olan "kararsız seçmenlerin bu son saatlerde kararlarını vermeleri" olduğunu söyledi.

Berlin'de katılımcılarla sohbet eden Merkel, daha sonra kuzeydeki Stralsund kentine geçerek kentin sokaklarında yürüdü ve seçmenlerle fotoğraf çektirdi.

Schulz'dan Merkel'e "planı yok" suçlaması

Sosyal Demokratların başbakan adayı ve Avrupa Parlamentosu eski Başkanı Schulz ise memleketi ve daha önce belediye başkanlığını yaptığı Würselen'e yakın Aachen'da seçmenlere seslendi.

Schulz, Sosyal Demokratlar olarak "son dakikaya kadar savaşacakları" mesajını verdi. Başbakan Merkel'i "Kendi fikri yok, gelecek için bir planı yok" sözleriyle eleştiren Schulz, meselenin Almanya'nın "insanları umursamayan bir toplumsal soğukluk hükümeti elde etmesini engellemek" olduğunu söyledi.

"Merkel geçmişle yüzleşmek istemiyor, bense geleceği şekillendirmek istiyorum" şeklinde konuşan Schulz, "SPD hükümetinin daha sosyal bir Almanya yaratacağı" sözünü verdi.

Merkel dördüncü kez başbakanlığa yürüyor

Yapılan son anketlere göre, ülke çapında toplam yüzde 34 ila 37 arasında oranında oy alması beklenen Hristiyan Demokrat Birlik ile Bavyera eyaletinde faaliyet gösteren kardeş parti Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), yüzde 21 ya da 22 oranında oy alması beklenen Sosyal Demokrat Parti'nin açık ara önünde bulunuyor.

Bild gazetesinin anketine göreyse Almanların yüzde 45'i Merkel'i, yüzde 32'si Schulz'u başbakan olarak görmek istiyor. Gazetenin bundan tam bir ay önce yayımladığı aynı anket yüzde 51'e 22 oranıyla Merkel lehineydi.

Seçim sonuçları bu yönde olduğu takdirde Merkel'in dördüncü kez başbakan olması bekleniyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/Reuters/AP,BÜ/DÇ/CÖ