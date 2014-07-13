Merkel ve Gauck’un kupa heyecanı

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Arjantin ile

Almanya arasında oynanacak olan Dünya Futbol Şampiyonası final maçını Brezilya’nın Rio de

Janeiro kentindeki ünlü Maracana Stadyumu’nda izleyecek.

Merkel, cumartesi günü ZDF'te yayınlanan röportajında, “Böyle muhteşem bir takım finale gelmeyi

başardıysa, ülkenin önde gelen politikacılarının bu maçı izlemek için yola koyulmaları doğru olur”

demişti.

Maçın çok kolay olmayacağını söyleyen Merkel, “Alman milli takımının Brezilya karşısında

aldığı 7-1'lik galibiyet sonrası herkes şimdiden kazandığını düşünüyor. Ancak daha önce hiçbir Avrupa

takımı Latin Amerika'da dünya şampiyonu olamadı.

Bu nedenle hepimiz şans dilemeliyiz çünkü

Arjantin yabana atılacak takım değil” ifadelerini kullandı.

Maçın sonucu hakkında yorum yapmak istemeyen Merkel, “Benim için fark etmez. Önemli olan

kazanmak” dedi.

Final maçı sırasında 26 bin güvenlik görevlisi stadyumda ve kentte güvenliği sağlamaya çalışacak.

Rio de Janeiro'ya 100 bin Arjantinli ve Alman taraftar bekleniyor.

Angela Merkel, karşılaşmadan önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya geldi.