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Dünya
Deutsche Welle

Merkel Ukrayna'da devreye girdi

Rusya ve Ukrayna liderleri ile görüşen Almanya Başbakanı Angela Merkel, ateşkes ihlallerine karşı somut adımların atılmasını sağladı.

17 Şubat 2015 11:18

Almanya hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile telefonla görüştüğünü açıkladı.

Görüşmede ayrılıkçı güçlerin kuşatması altındaki Debaltsevo'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin devreye girmesi konusunda uzlaşmaya varıldı. Debaltsevo'da halen 8 bin dolayında Ukrayna askeri ayrılıkçılar tarafından çembere alınmış durumda.

Öte yandan taraflar geçen hafta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ihlal edildiği yolunda karşılıklı suçlamalarda bulunuyor. Minsk'te varılan anlaşma uyarınca ağır silahların bugünden itibaren cephe hattından çekilmesi gerekiyor. Ağır silahların 50 – 140 kilometre genişliğindeki güvenli bölgeden çekilmesi için taraflara iki hafta süre tanındı.

ABD'den Rusya'ya tepki

Bu arada ABD yönetimi Ukrayna'da askeri eylemlere son vermeye çağırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jen Psaki, "Rusya ve Rusya'nın desteklediği ayrılıkçıları tüm askeri eylemlerine son vermeye" davet etti.

Tarafları AGİT'le müzakere masasına oturmaya çağıran ABD sözcüsü, Minsk anlaşmasının tüm detaylarıyla uygulanmasını istedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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