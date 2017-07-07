Merkel Trump'la görüştü

G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Almanya‘nın Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'la ikili görüşmede biraraya geldi. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaklaşık bir saat süren görüşmede G20 gündemindeki bazı konuların ele alındığını belirtti.

Sözcü, "Görüşmede ayrıca Kuzey Kore, Ortadoğu'daki durum ve Doğu Ukrayna'daki çatışmalar gibi önemli dış politik konular da ele alındı" dedi.

Merkel-Trump görüşmesine Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Trump'un danışmanı ve kızı Ivanka Trump ile eşi Jared Kushner katıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, iklimin korunması konusunda G20 görüşmelerini "hiç de kolay olmayacak" şeklinde nitelendirerek, ABD'nin iklimin korunmasını öngören Paris Anlaşması'ndan çekilme kararına atıfta bulundu.

Merkel ev sahibi olarak bütün taraflarla uzlaşma arayışı içinde olacağını belirtti. İki gün sürecek G20 Zirvesi'ne 20 ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılıyor.

Almanya Başbakanı Merkel TSİ 21.30'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

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dpa, HT/BD