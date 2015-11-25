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Dünya
Deutsche Welle

Merkel: Tansiyonu düşürün

Düşürülen Rus uçağı ile ilgili uyarıda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi çağrısı yaptı.

25 Kasım 2015 14:20


Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclis'teki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada Türkiye ve Rusya arasında yaşanan krize de değindi. Suriye'de gerginliğin artırılmaması uyarısında bulunan Merkel, "Uçak düşürülmesi, durumu yeniden alevlendirdi. Gerginlikten kaçınmak için şimdi elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

Merkel, Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde de "tansiyonun düşürülmesi için herşeyi yapmasını istediğini" vurguladı. Her ülkenin topraklarını savunma hakkı olduğunu belirten Merkel, ancak öte yandan bölgedeki gergin durumun her zaman dikkate alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Mülteci krizi

Alman Federal Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinde öne çıkan konu ise mülteci krizi oldu. Merkel, odak noktasında mülteci krizinin nedenleri mücadele etmek olan bir çözüm planı sundu. Geçmişte krizlerin ve savaşların küçümsendiğini belirten Merkel, "Halep'te neler yaşandığını, bunun Stuttgart ve Essen'le de ilgili olduğunu geçmişte yeterince anlamadık" ifadelerini kullandı.

Dışlamanın sonunu çözmeyeceğini, mülteci akınında insan tacirlerinin işlediği suçlara son verebilmek için yasadışı eylemlerin yerini yasallığın alması ve mülteci sayısının da azaltılması gerektiğini ifade eden Merkel, bu konuda Türkiye'nin kilit rol üstlendiğini söyledi.

Afrika'dan gelen mülteci akınını engellemek için kalkınma yardımlarına ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, IŞİD'le ile askeri yöntemlerle mücadele edilebileceğini kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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