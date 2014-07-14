Merkel soyunma odasında



Başbakan Merkel'in soyunma odasını ziyaretinde Cumhurbaşkanı Joachim Gauck da eşlik etti. Twitter'dan paylaşılan bir fotoğrafta Merkel ve Gauck soyunma odasında oyuncularla görülüyor. Mesut Özil'in yarı çıplak olduğu dikkat çekiyor.

Alman Futbol Federasyonu yetkilileri, Merkel'in soyunma odasında zaferi bir teneke kutuyla kutladığını söyledi.

Portekiz maçı sonrası Merkel ile selfie çektiren Lukas Podolski Merkel ile çektirdiği ikinci selfieyi de Twitter'de takipçileriyle paylaştı.

Merkel'in soyunma odasını ziyaretinde üzerindeki "milli semboller" de dikkat çekti. Almanya Başbakanı, milli renklerdeki zinciri ve futbol topu formundaki el çantasıyla günün anlam ve önemini vurguladı.