Merkel son sözü yargıya bıraktı



Koalisyon ortakları arasında farklı görüşler olduğunu açıklayan Başbakan Angela Merkel, hükümetin Alman komedyen Jan Böhmermann hakkında, Alman Ceza Yasası'nın 103'üncü maddesinde düzenlenen 'yabancı ülkelerin temsilcilerine hakaret' suçundan dava açılabilmesi için yargıya yetki vereceğini duyurdu.

Merkel, son sözü hükümetin değil, 'bağımsız yargının' söylemesi gerektiğini belirtti. Merkel, federal hükümetin bu konudan bağımsız olarak 103'üncü maddenin yürülükten kaldırılması için de girişimde bulunacaklarını söyledi.

Türk hükümetinin sözlü notası

Türk hükümeti, Alman komedyen Jan Böhmerman hakkında Alman Ceza Yasası'nda 'yabancı ülkelerin temsilcilerine hakaret' suçunu düzenleyen 103'üncü maddeden dava açılması için sözlü nota vermiş, bunun üzerine Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı uzmanlarından oluşan bir komisyon Türkiye'nin talebini incelemeye almıştı. Böhmermann hakkında 103'üncü maddeden dava açılabilmesi için federal hükümetin onayı gerekiyordu.

Almanya Başbakanı Merkel, Böhmermann'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki tartışmalı şiiri okumasının ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir telefon görüşmesi yapmış ve 'metnin kasti bir biçimde kırıcı' olduğunu söylemişti.

Erdoğan şikâyetçi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda bireylere yönelik hakaret suçunu düzenleyen Alman Ceza Yasası'nın 185'inci maddesi uyarınca da Böhmermann hakkında şahsi suç duyurusunda da bulundu. Erdoğan'ın avukatı, hafta içinde yaptığı açıklamada davayı son merciye kadar götüreceklerini söyledi. Çeşitli hukukçular, davanın Anayasa Mahkemesi'ne intikal edebileceği yorumları yapmıştı. Soruşturma, Mainz Savcılığı tarafından yürütülüyor.

"Konsept gözden kaçırılıyor"

Böhmermann'ın avukatı ise müvekkilinin söz konusu şiiri 'bir konsept içinde okuduğu ve bunun gözden kaçırıldığı' açıklaması yaptı. Böhmermann, şiiri bir daha okumayacağını taahhüt eden hukuki işlemi başlatmayacağını duyurmuştu. Bu, Böhmermann'ın programının arkasında olduğu şeklinde yorumlandı.

Alman komedyen Jan Böhmermann, "aşağılayıcı eleştiri" (Schmaehkritik) anlamındaki içinde küfürlü ifadeler de geçen şiiri 31 Mayıs günü ZDF kanalında sunduğu hiciv programı "Neo Magazine Royale" de okumuştu. Şiirin okunduğu günden sonra kamuoyu önüne çıkmayan Böhmermann'a polis koruması verildi.