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Dünya
Deutsche Welle

Merkel Putin'i ağırlayacak

Doğu Ukrayna krizine çözüm arayışına Berlin'deki Normandiya Formatı zirvesiyle devam edilecek. Zirveye Merkel, Putin, Hollande ve Poroşenko katılacak.

18 Ekim 2016 15:40

Almanya Başbakanı Angela Merkel Ukrayna krizinin patlak vermesinden bu yana ilk kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Berlin’de bir araya gelecek. Doğu Ukrayna barış süreci konulu Berlin’deki dörtlü zirveye Merkel ve Putin dışında Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko katılacak. Berlin zirvesinde Minsk mutabakatının uygulanmasında son buluşmadan bu yana atılan adımlar değerlendirilecek ve alınabilecek ek kararlar hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Vladimir Putin Ukrayna anlaşmazlığının patlak vermesinden bu yana Berlin’i ilk kez ziyaret edecek. Angela Merkel Kırım’ın Rusya Federasyonu tarafından ihlal edilmesinden sonra 2015 yılının mayıs ayında Moskova’yı ziyaret etmişti. Dörtlü zirvenin tarihi Rusya tarafından önerildi.

Dört lider arasındaki son buluşma 2015 Ekiminde Paris’te yapılmıştı. Doğu Ukrayna’daki krize çözüm bulmak amacıyla Minsk’te imzalanan anlaşma yararlı olmamış ve Ukrayna hükümet kuvvetleri ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında ateşkes sağlamak mümkün olmamıştı. Putin’in Çarşamba günü Paris’e yapması kararlaştırılan ziyaret iptal edilmiş, Kremlin sözcüsü iptal kararına, bazı maddelerin Fransa tarafından ziyaret protokolünden çıkarılmasını gerekçe göstermişti. Putin’in Fransa ziyaretini iptal etmesinden önce Fransa Cumhurbaşkanı Hollande Rusya’yı Suriye politikasından dolayı eleştirmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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